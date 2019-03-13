شكرا لقرائتكم خبر عن فيزا تعقد ورشة عمل لطلاب جامعة القاهرة حول تكنولوجيا المدفوعات الإليكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت شركة فيزا العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات ورشة عمل عن برنامج المسار السريع وكيفية دعمه للشركات الناشئة وذلك على هامش فعاليات يوم الشعوب الثاني الذي أقيم في كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة يوم الأثنين 11 مارس 2019 بحضور عدد من طلبة الكلية الذين تعرفوا على جهود الشركة لتطوير الجيل المقبل من حلول المدفوعات الرقمية.

كما قام الأستاذ أحمد الشريف المدير التنفيذي لشركة Startupbootcamp في مصر بتقديم عرض عن الشراكة بين فيزا وشركته لرعاية رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال الخدمات المالية وكيفية اسهام فيزا بالدعم المالي والخبرات العالمية والتكنولوجيا لمساعدة هذه الشركات على تطوير حلول تخدم المجتمع بكل طوائفه. وتخلل اللقاء أسئلة من الطلاب الذين كان اغلبهم من السنة النهائية حول أفكارهم وانطباعاتهم عن المدفوعات الرقمية.

ويأتي البرنامج الذي سبق إطلاقه في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا المحيط الهادئ، ليوفر لشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة مزيداً من السهولة والسرعة في التكامل مع شبكة Visa العالمية (VisaNet)، إضافة إلى باقة واسعة من الحلول الرقمية المصممة حسب الطلب والتي تضمن توفير مقومات النمو .

وعبر برنامج "المسار السريع" من Visa، ستحظى شركات التكنولوجيا المالية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بإمكانية الاتصال بشبكة Visa العالمية في غضون فترة قصيرة تقل عن أربعة أسابيع. وقد تم تصميم البرنامج بهدف تلبية احتياجات هذه الشركات وتمكينها من التكيف مع واقعها وتزويدها بعمليات أسرع، ويتضمن ذلك تقليص عدد الشروط المطلوبة للدخول إلى الشبكة. ويوفر البرنامج حلقة وصل بين شركات التكنولوجيا المالية والمنصات المعتمدة من قبل Visa وإمكانية التواصل مع البنوك الراعية، مما يوفر لها مزيداً من فرص التوسع عبر شبكة Visa العالمية.

ويقدم برنامج "المسار السريع" إطار عمل تجاري جديد يشمل الاستفادة من إمكانات شركة Visa في قطاع المدفوعات، ورسوماً مخفضة وعمليات أكثر انسيابية. وفي أعقاب إطلاقه بنجاح في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا المحيط الهادئ خلال النصف الثاني من عام 2018، أصبح البرنامج متوفراً اليوم لشركات التكنولوجيا المالية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتدعو Visa من خلاله جميع شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة للتقدّم بطلب الانضمام للبرنامج من خلال التسجيل إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج: www.visa.com/fintechcemea

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ويعتبر برنامج "المسار السريع" أحد مبادرات Visa العديدة. وهو مصمم لدعم شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة، ويشمل ذلك:

•الاستثمار: تواصل Visa إجراءات التقييم والاستثمار في شركات تتمتع بإمكانات تطوير قطاع المدفوعات الرقمية لعملائنا وزبائنهم. وتتضمن الاستثمارات التي قامت بها الشركة في التكنولوجيا المالية عالمياً Klarna، وPaidy، وMarqeta، وPayStack في نيجيريا.

•الشراكة: تتعاون بالفعل العديد من شركات التكنولوجيا المالية ومنصات المدفوعات مع شركة Visa على المستوى العالمي لصياغة تجارب جديدة للمستهلكين والتجار، بما فيها: YellowPepper، و Novo Payment، و Stripe، وConductor، و Flutterwave، و Revolut.

•التفاعل: مبادرة "في كل مكان"، هي برنامج عالمي للابتكار من "Visa" أطلقته ويعمل في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2017، ويعمل مع الشركات الناشئة على حل بعض القضايا الأكثر إلحاحاً في قطاع المدفوعات والتجارة.

وتهدف شركة Visa العالمية الرائدة في تكنولوجيا المدفوعات والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (V)، إلى الربط بين مختلف أرجاء العالم عبر شبكة المدفوعات الأكثر ابتكاراً وموثوقية وأماناً، لتتيح للأفراد والشركات والاقتصادات تحقيق النمو والازدهار. وتوفر شبكة Visa العالمية المتقدمة لتسيير المعاملات الإلكترونية VisaNet عمليات دفع آمنة وموثوقة في كافة أرجاء العالم، نظراً لقدرتها على إدارة أكثر من 65 ألف معاملة في الثانية. ويعتبر مضي الشركة قدماً في التركيز على الابتكار، عاملاً محفزاً لتحقيق نمو سريع الوتيرة للتجارة عبر شبكة الإنترنت باستخدام جميع الأجهزة المتصلة بالإنترنت، وقوة دافعة للوصول إلى مستقبل غير نقدي للجميع في أي مكان بالعالم. وفيما يتسارع تحول العالم من التكنولوجيا التناظرية إلى التكنولوجيا الرقمية، تطبق Visa استراتيجيتها الخاصة بالعلامة التجارية، والمنتجات، والأفراد، وشبكة المدفوعات ونطاقها، سعياً منها لرسم معالم مستقبل قطاع التجارة.