إدارة الطاقة: إنتاج أمريكا من الخام ينخفض من مستوى قياسي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية .. إنتاج أمريكا من الخام ينخفض من مستوى قياسي أظهرت بيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض من مستوى قياسي الأسبوع الماضي. وأشارت البيانات إلى أن الإنتاج تقلص بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 12 مليون برميل يوميا.

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