التضخم في #السودان يهبط إلى 44.29% على أساس سنوي نهاية فبراير

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الأربعاء إن معدل التضخم في البلاد هبط إلى 44.29 بالمئة في فبراير شباط على أساس سنوي مقارنة مع 54.32 بالمئة قبل عام.

وزاد التضخم 1.93 بالمئة على أساس شهري بفعل ارتفاع أسعار مواد غذائية مثل اللحوم والخبز والحبوب.

ويشهد السودان احتجاجات في أنحاء البلاد ضد الحكومة منذ 19 ديسمبر كانون الأول، أطلقت شرارتها زيادة الأسعار والقيود على السحب النقدي.

وفي أكتوبر تشرين الأول، خفّض السودان قيمة عملته المحلية بشدة بعد أن طلبت الحكومة من البنوك ومكاتب الصرافة تحديد سعر الصرف على أساس يومي.

وتراوح سعر الدولار بين 68 و71 جنيها سودانيا اليوم الأربعاء في معاملات التجار بالسوق السوداء، بينما ظل السعر الرسمي مستقرا عند 47.50 جنيه للدولار.