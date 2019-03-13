إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، إغلاق ميناء نويبع البحري في محافظة جنوب سيناء نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأكد “ملاك” أن شدة الرياح تراوحت بين 12 و30 عقدة جنوبية، بينما كان ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار، ووصل الضغط إلى “1012 مللي بار”.

وأشار المتحدث باسم الهيئة، إلى أنه جري اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ مع المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

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