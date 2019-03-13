شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرى – التونسى" تناقش إنشاء خط ملاحى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبدالعليم نوارة رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى التونسى، إن الدورة الثانية لمجلس الأعمال المشترك والتى من المقرر عقدها بالقاهرة فى الفترة من 20 إلى 23 ابريل المقبل ستضع ضمن أولوياتها انشاء خط ملاحى ودراسة انشاء بنك مشترك لحل المشاكل التى تواجه الصادرات المصرية وتشجيع الاستثمار المشترك بالاضافة إلى انشاء لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات من كلا الجانبان.

وأكد نوارة، أن حاتم الفرجانى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية التونسية سيشارك فى اجتماعات المجلس على رأس وفد يضم 50 رجل أعمال وكبار المسئولين من تونس من بينهم طارق الشريف رئيس الكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية- كونكت وهى من كبرى المؤسسات الاقتصادية بتونس تضم 3200 رجل أعمال بجانب مشاركة السفير التونسى بالقاهرة نجيب منيف وجبر الحوات رئيس الجانب التونسى بالمجلس ، كما سيشارك بالجلسة الافتتاحية المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية ورؤساء الجانبان المصرى والتونسى بالمجلس بالاضافة إلى رئيس الديوان الوطنى للسياحة فى تونس ونظيره من الجانب المصرى ورئيس الشركة التونسية للتأمين على الصادرات والشركة المصرية للتأمين على الصادرات.

وأشار إلى أنه سيم عقد جلسات نقاشية مع كبار المسئولين من الجانب المصرى والتونسى لبحث سبل زيادة التبادل التجارى والاستثمار المشترك وعرض كافة المشكلات التى تواجه القطاع الخاص فى البلدين وتفعيل توصيات المجلس بشأن تيسير حركة التجارة والاستثمار وفى مقدمتها اعتماد السلطات التونسية لشهادة منشأ اتفاقية اغادير بخصوص البضائع ذات المنشأ المصرى من طرف الجمارك التونسية وتفعيل كل بنودها بجانب انشاء خط ملاحى مباشر للتجارة وتنشيط الحركة السياحية ومنح تاشيرة طويلة المدى لمدة سنة او أكثر لرجال الأعمال من الجانبين.

وأوضح نوارة، أن جدول أعمال الملتقى يتضمن جلسات فى قطاعات متخصصة فى مجالات الاستثمار الزراعى والتصنيع الغذائى ويرأس الجلسة عمرو الدماطى عضو الجمعية وذلك لعرض إمكانيات وفرص الاستثمار فى مصر وتونس فى هذا القطاع والتعرف على التجارب الناجحة للمستثمرين فى البلدين بمختلف القطاعات بجانب عقد لقاءات ثنائية بين الشركات أعضاء الجانبين.

من جانبه أكد محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الاعمال المصريين، أنه تم الاتفاق على اعداد مجموعة وورش عمل قطاعية فى مجالات الزراعة والتصنيع الزراعى والصناعات النسيجية بجانب قطاع الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة وبحث أهم آليات التعاون الاستثمار والتبادل التجارى بين البلدين.

وأضاف يوسف، كما ستركز الدورة الثانية على كيفية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية للبلدين خاصة اتفاقية اغادير واتفاقية الشراكة العربية وفرص الاستثمار المتاحة والتى بها فرص واعدة للنمو من خلال تقديم ورقة عمل وجلسة خاصة للاستثمار ومناقشة أهم القطاعات المستهدفة فى البلدين ويرأسها يسرى الشرقاوى عضو الجمعية فضلاً عن اعداد زيارة للوفد التونسى للاهم المناطق الصناعة المتخصصة فى مصر او ما يتم الاتفاق عليه مع الجانب التونسي.

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من جانبه أشار يسرى الشرقاوى عضو جمعية رجال الأعمال، إلى أهمية طرح فرص التجارة فى مجال زيت الزيتون و تصدير التمور المصرية خلال اجتماعات المجلس خاصة وانها من المجالات الواعدة للتعاون المشترك، بجانب الاتفاق على آليات واضحة لتنشيط التبادل التجارى والاستثمار المشترك، مشيراً إن تونس تصدر 600 الف طن سنوياً من التمور بالاضافة إلى أنه تم تخصيص مساحة 30 ألف فدان بالوادى الجديد بمصر لانتاج وتصدير التمور وهو ما يمثل أهمية كبرى للتعاون فى نقل الخبرات فى هذا المجال .