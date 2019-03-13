"شوبا العقارية" تسجل نمو في الاستثمارات الصينية بنسبة 200% في عام 2019

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شوبا العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن دخولها السوق الصينية من خلال افتتاح أول مكتب مبيعات تابع للشركة في شنغهاي. ويأتي هذا التوسع في ظل نمو الاستثمارات الصينية بنسبة 200% خلال أول شهرين من عام 2019، مقارنة بعام 2018، في مشروع شوبا هارتلاند المتميز.

وقد أبدى المستثمرون الصينيون اهتماماً كبيراً بعروض المنتجات في شوبا هارتلاند، المشروع الرئيسي للشركة في دبي. يمثل شوبا هارتلاند مجمعاً سكنياً على الواجهة البحرية يمتد على مساحة 8 ملايين قدم مربعة، على طول قناة دبي المائية، ويضم مجموعة من الشقق الفاخرة والفلل الفارهة ومنازل تاون هاوس الراقية. كما يعتبر أحد مشاريع التطوير الكبرى القليلة التي تخصص ما يقرب من 30٪ من مساحتها للمساحات الخضراء والمناطق المفتوحة.

وفقاً لتقرير دائرة الأراضي والأملاك في دبي الذي صدر مؤخراً، بلغت قيمة الاستثمارات الصينية 1.7 مليار درهم في قطاع العقارات في دبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018.

وفي معرض تعليقها على افتتاح مكتب المبيعات في شنغهاي، قالت جوسنا هدغي، رئيسة شوبا العقارية: "تربط بين دولة الإمارات والصين علاقات تجارية وسياحية وثقافية وطيدة، والتي تعززت أواصرها إثر زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ في يوليو عام 2018. وتعتبر الصين سوقاً استراتيجية للنمو بالنسبة لشركة شوبا، ونعتقد أن مكتب المبيعات الذي افتتحته الشركة في شنغهاي سيسهم في دفع عجلة الاستثمارات الصينية في مشاريع شوبا العقارية".

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وأضافت: "تعد دبي جهة رائدة لاستقطاب المستثمرين العالميين على الدوام، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات الصينية في مشاريع شوبا العقارية 600 مليون درهم بنهاية عام 2019. ويأتي هذا على خلفية الطلب المتزايد على المشاريع العقارية الفاخرة في دبي في الفترة التي تسبق معرض إكسبو 2020، إلى جانب اللوائح التنظيمية الحكومية التي تسهل عمل المستثمرين."

ومن بين التغييرات الأخرى في السياسات التي تتبعها دولة الإمارات، أدرجت حكومة دولة الإمارات اللغة الصينية باعتبارها اللغة الرئيسية الثالثة في أكثر من 100 مدرسة في دبي. وفي حين لم يتم الإعلان بعد عن الأرقام التي تم تسجيلها في عام 2018، شهد عام 2017 زيارة 1.3 مليون سائح صيني لدولة الإمارات، ما يمثل زيادة بنسبة 45% منذ عام 2013، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة كوليرز الرائدة في مجال الاستشارات الدولية.

ويقع مكتب المبيعات التابع لشركة شوبا العقارية في شنغهاي في 4207، ساحة سيتيك. وقد انطلقت "شوبا العقارية" من منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتبدع في فنون الحياة العصرية، كما تلتزم الشركة بتقديم أعلى مستوى من الخدمات العقارية من خلال خبراتها الواسعة وسعيها الدائم نحو الكمال.