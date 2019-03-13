"دبي لصناعات الطيران" تكمل تسليم ست طائرات بوينج 787 لطيران الخليج

دبي - الخليج 365 :

أعلنت "دبي لصناعات الطيران" أنها أكملت تسليم ست طائرات من طراز بوينج 787-9 دريملاينر لطيران الخليج، بناءً على اتفاقية تأجير الطائرات الموقعة في نوفمبر 2017، وقد جرى تسليم الطائرات في الفترة بين أبريل 2018 وفبراير 2019.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "يسعدنا أن نتشارك مع طيران الخليج عبر تقديم هذه الطائرات المجهزة بتكنولوجيا متطورة لمساعدة شركة الطيران في استراتيجية تحديث أسطولها. إن هذه الصفقة تعكس قدرتنا على الوفاء بالتزامات كبيرة وتوفير مجموعة كاملة من الحلول، بما في ذلك تمويل مدفوعات ما قبل التسليم. ونتطلع قدماً إلى مواصلة تعزيز علاقاتنا المتينة مع طيران الخليج".

وقال كريشيمير كوتشكو، الرئيس التنفيذي لطيران الخليج: "إنه لشرف كبير أن نتعاون مع ’دبي لصناعات الطيران‘ باعتبارها شريكاً استراتيجياً لمملكة البحرين وطيران الخليج، حيث كان للشركة دور كبير في توجهنا الاستراتيجي نحو تحديث أسطولنا وإثراء راحة الركاب وتوسيع شبكتنا ضمن مساعينا إلى تعزيز حضورنا في جميع أنحاء العالم. وقد شهدنا بالفعل زيادةً في رضا العملاء عن طائرات بوينغ 787-9 دريملاينر الحديثة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود، حيث يجري تسيير هذه الطائرات إلى وجهات شهيرة، مثل لندن والدار البيضاء وبانكوك ومانيلا. إننا نقدر كثيراً العلاقة المميزة التي تربطنا مع دبي لصناعات الطيران ونتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقة عبر مشاريع مستقبلية".