الإمارات تحل "ضيف شرف" على الدورة الثانية من معرض "وافيكس 2019" في جدة

دبي - الخليج 365 :

إنطلاقاً من أواصر التعاون والتكامل الشامل بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حرصت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومن خلال وفد الدولة على تلبية دعوة وزارة الإسكان في المملكة للمشاركة في معرض ومؤتمر وافيكس 2019 بشكل فعال والمختص بالبيع أو التأجير على الخارطة.

وكان سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام أراضي دبي قد تراس وفد الدائرة الذي ضم عددًا من القيادات، وبمشاركة عدد من شركات التطوير العقاري والجهات المعنية بمشاريع البيع على الخارطة.

وقال سعادة بن مجرن في الكلمة الرئيسية لضيف الشرف: "نعرب عن سرورنا للمشاركة في هذا الحدث بعد أن مثلنا دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف، لنحظى بالاستقبال الكريم والاهتمام العالي من قبل المنظمين ومعالي وزير الإسكان في المملكة العربية السعودية. إن هذه المشاركة تسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية مع المملكة، وتفسح المجال أمام تبادل الخبرات للوصول إلى أفضل الممارسات، بما يعود بالنفع على القطاع العقاري في الدولتين الشقيقتين، ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة لن نتوانا عن التعاون في أي محفل تكون المملكة فيه طرف ".

وسجلت مشاركة أراضي دبي نجاحًا ملحوظًا من خلال توفيرها منصة عرضت فيها العديد من خدماتها المبتكرة لخدمة أنشطة البيع على الخارطة، وتسليط الضوء على إجراءاتها وتشريعاتها لضمان سوق مستقر وشفاف لجميع الأطراف مثل "تطبيقات الخدمات الذكية"، وعلاوة على ذلك، شارك عدد من المسؤولين في إلقاء كلمات رئيسية في الجلسات التي نظمها المؤتمر.

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وأضاف بن مجرن: "نستخدم العديد من الأنظمة التي تضمن لنا إحراز التفوق العالمي بمقدار 10 سنوات عن باقي الدول، ونخص بالذكر مشروعنا الجديد الأول من نوعه في العالم للتصرف العقاري الذاتي (REST)، وهو عبارة عن تطبيق ذكي تأتي في إطار مشاريع مبادرة "دبي 10x" التي تهدف إلى جعل منظمات دبي الحكومية الأكثر كفاءة وفعالية في العالم بمقدار 10 سنوات. وتهدف المنصة إلى تحويل جميع الإجراءات العقارية إلى عمليات رقمية، ما يسهم في النهاية في تقليل الوقت والجهد اللذين تحتاج إليهما هذه الإجراءات في العادة".

واشتمل الحدث على ستة محاور رئيسية، تناول الأول دور الحكومات في دعم مشاريع البيع على الخارطة، حيث ناقش المشاركون تاريخ ظهور مشاريع البيع على الخارطة في دول الخليج، والأنظمة الحكومية ودورها في تعزيز أو إعاقة مشروعات البيع على الخارطة. وتم التعرض لدور مشاريع البيع على الخارطة في تعزيز المرونة الحكومية لحل مشكلات الإسكان، والانعكاسات الاستثمارية لعمليات البيع على الخارطة على الحكومات وفعالية أدوارها، إلى جانب تسليط الضوء على الرؤية المستقبلية لهذا النوع من المشاريع.

وكان المحور الثاني يتعلق بإدارة عمليات التطوير العقاري، مع طرح النماذج التقليدية والحديثة، وفي المحور الثالث تناول المشاركون دور مؤسسات التمويل العقاري ودورها في مشاريع البيع على الخارطة. وكانت المحاور الثلاثة الأخرى حول التصميم الهندسي ودوره في خدمة مشاريع البيع على الخارطة، مع التطرق إلى طرق تسويق مشاريع البيع على الخارطة وإدارة المخاطر، دور الإعلام والإعلان في مشاريع البيع على الخارطة.

وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، تأكيدًا لحرص الطرفين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجيي القائم بينهما بشكل فعال، وتوحيد الجهود للارتقاء بالعمل المؤسسي وخدمة المتعاملين بكافة الفئات، لما لذلك من انعكاس إيجابي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. واتفق الطرفان بموجب المذكرة على دعم وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف المهنية في مختلف مجالات العمل، والاطلاع على أفضل الممارسات بهدف الوقوف على أفضل سبل الاستفادة منها وتوظيفها بما يتناسب مع طبيعة عمل كل طرف، وذلك لرفع كفاءة العمل وخدمة الأهداف الاستراتيجية للطرفين وفق أرقى المعايير العالمية.