277 كيلومتراً طول شبكة أنابيب إمباور لتبريد المناطق في دبي بنهاية 2018

دبي - الخليج 365 :

كشفت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أكبر مزود لخدمات التبريد المناطق في العالم، عن توسيع شبكة أنابيبها الخاصة بنقل خدمات التبريد في دبي، حيث وصلت إلى حوالي 277 كيلو متراً في نهاية العام 2018، وتأتي هذه الزيادة في توسعة شبكات الأنابيب ضمن استراتيجية المؤسسة لتوسعة مشاريعها، في ظل تنامي الطلب على خدمات تبريد المناطق في العديد من المشاريع السكنية والتجارية، وضمن مساعيها للمساهمة في تطوير بنيتها التحتية من أجل تحقيق مستهدفات خطة دبي 2021، والتي تعد البنية التحتية من أهم ركائزها.

وقد واصلت "إمباور" في نهجها التوسعي، حيث وقّعت اتفاقيات لإنشاء مشاريع رئيسية جديدة خلال عام 2018، بما في ذلك مشروع "واجهة دبي المائية" و"مشاريع شركة البراري للتطوير العقاري"، إضافة الى استحواذها على محطة وشبكة تبريد المناطق المتواجدة في منطقة البراري، التي أنشأها المطور الرئيسي للمشروع. وبدأت "إمباور" بتصميم محطة تبريد جديدة تبلغ قدرتها الإنتاجية 40 ألف طن تبريد في مجمع دبي لاند السكني، ومنحت عقود بقيمة تصل إلى أكثر من 250 مليون درهم لتوسيع شبكة أنابيبها في عدة مشاريع منها شارع الشيخ زايد، وذلك لخدمة مناطق في "دبي أرينا" وغيرها من الأبراج.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور": "تشهد توسعة شبكة الأنابيب الخاصة بنقل خدمات التبريد نمواً مطرداً من سنة لأخرى، وذلك يعكس الزيادة في عدد المشاريع التي تعمل "إمباور" على تنفيذها، ونهجها الراسخ من أجل المضي قدماً في تطوير بنيتها التحتية. كما يؤكد هذا النمو ثقة المستثمرون والمطورون بأنظمة تبريد المناطق ودورها كأحد الحلول الصديقة للبيئة، لما تتمتع به من كفاءة عالية من حيث استهلاك الطاقة وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، ومن جانب آخر تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة بشكل عام".

واستطاعت "إمباور" أن تخلق للتحديات التي واجهتها حلولاً ذكية بفضل التقنيات الخاصة التي تستخدمها، لتمرير المعدات والأنابيب بشكل لا يسبب أي تدمير أو إتلاف للطرق، وعدم إزعاج منظومة النقل والمشاة في جميع مشاريعها. وحرصت إمباور على استخدام تقنيات مبتكرة من أجل التحكم بتدفق المياه عبر صنابير أو معدات خاصة وتوقيفها، لإتمام عملية تبديل أنظمة التبريد دون انقطاع في الخدمة.

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يشار إلى أن التقنيات الحديثة التي تستخدمها "إمباور" في شبكات أنابيبها تسهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك المياه والطاقة، وذلك من خلال توفير خدمة تبريد فعالة تمتاز بالكفاءة وذات مواصفات عالمية صديقة للبيئة، تسمح لها بالحفاظ على أفضل درجات التبريد داخلها دون أن تتأثر بالعوامل الخارجية وارتفاع درجات الحرارة في محيطها خصوصاً في فصل الصيف.

وأوضح بن شعفار، أن الحلول والتقنيات المبتكرة التي تعمل "إمباور" على تطويرها، لا سيما المتعلقة بشبكة الأنابيب، تأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تقوم بها "إمباور" لتنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تتضمن ست مسارات رئيسية تعمل على ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر، إلى جانب اسهاماتها المتعددة في دعم الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن استهلاك الطاقة وذلك باعتبار تبريد المناطق واحدة من مسرعات كفاءة الطاقة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة سابقاً.

والجدير ذكره، أن "إمباور" تقدم خدمات تبريد المناطق لأكثر من 1,090 مبنى، ولأكثر من 100 ألف متعامل كما تصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى أكثر 1،430 مليون طن من التبريد وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل مجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومدينة دبي الطبية وأبراج بحيرات جميرا ونخلة جميرا وديسكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للتصميم والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.