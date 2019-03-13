30 ألف مستثمر عالمي في مشاريع شركة نخيل العقارية

دبي - الخليج 365 :

أفادت شركة نخيل الإماراتية المتخصصة في التطوير العقاري بدبي، أن المستثمرين الدوليين يشكلون نحو 30 ألف من عملائها، بما في ذلك 3500 مستثمر من أوروبا.

جاء ذلك خلال إعلان "نخيل" عن مشاركتها في معرض "ميبيم" في مدينة كان بفرنسا بهدف تسليط الضوء على مجموعة من الفرص العقارية – بما في ذلك مشاريع سكنية جديدة - تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 15.8 مليار دولار.

وتستعرض "نخيل" التي حظيت بشهرة واسعة في أوائل العقد الأول من القرن العشرين من خلال بناءها جزيرة "نخلة جميرا" المشهورة عالمياً، في معرض ميبيم 2019، مجموعة جديدة من العقارات وذلك في مواقع رئيسية من بينها وحدات سكنية جاهزة للسكن وعلى الخريطة في دبي وبأسعار تبدأ من 122 ألف دولار، وبدفعة أولى تبلغ 5%، وخطة دفع طويلة الأمد وعوائد مجزية للتأجير، بالإضافة إلى أراضي تجارية وسكنية وفندقية مع خطط دفع مميزة.

وتستعرض الشركة هذا العام في معرض "ميبيم"، مشروعين جديدين هما أبراج التنين ، وهو عبارة عن مشروع يضم برجين سكنيين توأمين يقع في "مدينة التنين" بدبي، و"جميرا بارك هومز" وهو عبارة عن مجموعة من المنازل المكونة من أربع غرف نوم – تضم كل منها حوض سباحة خاص – وتقع في مجتمع "جميرا بارك" الراقي، ومجموعة من العقارات الأخرى، بما في ذلك شقق فاخرة في برج "ذا بالم تاور" وشقق شاطئية جاهزة للسكن في "أزور ريزيدنسز" ضمن "نخلة جميرا"، ومنازل فاخرة في "الفرجان"، وأراضي في مشروع "جزر ديرة" وفي مناطق أخرى رئيسية مميزة في دبي.

وباعت "نخيل" منذ مشاركتها لأول مرة في معرض "ميبيم" عام 2016، أكثر من 730 مليون دولار من العقارات، بما في ذلك 550 وحدة عقارية، بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون دولار تم شراؤها في الأشهر الـ 12 الماضية.

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ومنحت "نخيل" عقود بناء بقيمة 3.8 مليارات دولار، وقامت بتسليم فندقين، وافتتحت وجهات جديدة للتسوق والترفيه بما في ذلك ذا بونيت في نخلة جميرا البالغة تكلفته 220 مليون دولار، وأطلقت مجموعة من المشاريع الجديدة في مختلف القطاعات السكنية، والتجزئة، والضيافة، وذلك منذ مشاركتها لأول مرة في عام 2016.

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل": لقد لعبت مشاريع "نخيل" الماضية والحالية والقادمة دوراً رئيسياً في إنجازات المدينة، وسنستمر في تطوير مشاريع ومعالم بارزة ومرموقة وذلك لجذب المستثمرين في جميع أنحاء العالم.

"تعد دبي مركزاً عالمياً للعيش والترفيه والسياحة، وتعتبر بالفعل نقطة جذب للاستثمار العقاري، ومما لا شك فيه أن المبادرات الحكومية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، بما في ذلك تأشيرة طويلة الأمد للمتقاعدين ستجعل من الإمارة أكثر جاذبية.

وأضاف لوتاه: "يسرنا العودة مجدداً للسنة الرابعة على التوالي، ونحن نتطلع قدماً إلى تسليط المزيد من الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية التي لا تضاهى في دبي وذلك بناءاً على النجاحات التي حققناها في مشاركاتنا الماضية في معرض "ميبيم"، أحد أكبر المعارض العقارية العالمية، الذي يستقطب حشد من الزوار من شتى قارات العالم."

وسيتضمن جناح "نخيل" في معرض "ميبيم" عرض مجسم لمشروع جزيرة "نخلة جميرا" المشهورة عالمياً والحائزة على العديد من الجوائز، والتي تعتبر موطناً للعديد من الفنادق والمنتجعات الراقية والشقق الفاخرة والمنازل الشاطئية ومجموعة متنامية من وجهات التسوق والترفيه الجديدة، ومجسم مشروع "جزر ديرة" الذي يغطي مساحة 15.3 كيلومتر مربع، ومن المقرر أن يصبح وجهة عالمية للسياحة والترفيه والتجزئة، ومجسم مشروع "بالم 360" البرج الأيقوني الذي يصل ارتفاعه إلى 260 متراً فوق سطح الأرض، والمكون من برجين فندقي وسكني، ويضم فندق "رافلز ذا بالم دبي" ومساكن "رافلز ريزيدنسز بالم 360"، وأكبر حوض سباحة (إنفينيتي) في العالم.