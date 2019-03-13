وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون المشترك مع وزير الدفاع التنزاني

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الأربعاء، الدكتور حسين علي مويني، وزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزاني؛ لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التصنيع الحربية والمدنية، بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

وحسب بيان، اليوم، رحب العصار بـ “مويني” وتأكيد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، واستعراض أهم المنتجات الحربية والمدنية التي تصنعها، وتأكيد رغبة وزارة الإنتاج الحربي في زيادة آفاق التعاون مع وزارة الدفاع والشركات التنزانية في ظل التوجهات الحالية للقيادة السياسية بمصر.

وتمت مناقشة إمكانية مشاركة شركات الإنتاج الحربي المصري في تنفيذ العديد من المشروعات بتنزانيا، وجرت الإشارة خلال اللقاء إلى مشاركة الوزارة مع الشركات المصرية في تنفيذ سد “روفيجى”، ووجه العصار، الدعوة للخبراء والمتخصصين بالشركات التنزانية لزيارة شركات الإنتاج الحربي للوقوف على المجالات التي يمكن التعاون بها مستقبلاً .

ومن جانبه أعرب “مويني”، عن فخره بما وصلت إليه مصر من تقدم في مجال الصناعات الحربية والمشروعات القومية التي يجرى تنفيذها حاليًا، مشيدًا بدور مصر في التعاون مع الدول الأفريقية خاصة بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي

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