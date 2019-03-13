شكرا لقرائتكم "هيئة المواصفات" تبحث التعاون مع وفد تجاري أميركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ 7 ساعات في 13 مارس 2019 - اخر تحديث في 13 مارس 2019 / 16:55

التقى محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، وفداً تجارياً أميركياً، ضمّ عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمهنية والشركات الأميركية، وذلك بحضور المدير العام للمركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس أحمد الزهراني، ونائب محافظ الهيئة للمواصفات والمختبرات طامس الحمادي، وعدد من المسؤولين والمختصين في الهيئة والمركز.



وناقش اللقاء التعاون المشترك في مجالات اختصاصات الهيئة والجهات الأميركية المشاركة، حيث ضم الوفد ممثلين لكل من إدارة التجارة الدولية بوزارة التجارة الأميركية، والمعهد الأميركي للمواصفات (ANSI)، والجمعية الدولية لمسؤولي السباكة والميكانيكية (IAMPO)، والمجلس الدولي للكودات (ICC)، والمعهد الأميركي للبترول (API)، إضافة إلى الجمعية الوطنية للمصنعين الكهربائيين (NEMA)، ومختبرات (UL)، والجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين (ASME)، وشركات أميركية أخرى.

وأشادت هيئة المواصفات بعلاقة التعاون المهمة والمتميزة بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية في مجالات التقييس المختلفة، حيث قامت الهيئة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون مع عدد الجهات ذات العلاقة وجمعيات تطوير المواصفات الأميركية، وتعد المملكة من أكبر الدول تبنياً للمواصفات القياسية الأميركية، كما أن لديها عدة برامج ترتكز على المواصفات القياسية الأميركية منها برنامج اقتصاد الوقود للمركبات وبرنامج كفاءة الطاقة للمكيفات وكود البناء السعودي.