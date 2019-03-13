تراجع بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعات الاتصالات والعقارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط قطاعات الاتصالات والخدمات المالية والعقار.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% خاسرا عدد 2.06 نقطة ليغلق عند مستوى 5302.50 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% خاسرا 1.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5599.94 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.05% خاسرا 2.54 نقطة ليغلق عند مستوى 4747.12 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 105.7 مليون سهم بقيمة 23.7 مليون دينار كويتى عبر 4637 صفقة.
وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.48%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.56%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.12%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.09%.
وجاء سهم "عقار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.23%، تليه وطنية بنسبة 6.19%، ثم سنام بنسبة 4.92%، فيما تصدر سهم "وربة كبيتل" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.67% ثم المصالح بنسبة 9.63%، ثم وربة كبيتل بنسبة 8.87%.
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