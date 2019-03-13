شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج كازاخستان النفطى 1.88 مليون برميل فى يناير وفبراير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الطاقة فى قازاخستان اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط فى البلاد بلغ 1.88 مليون برميل يوميا فى المتوسط خلال شهرى يناير وفبراير، بما يزيد قليلا عن المستوى المستهدف فى الاتفاق العالمى مع أوبك.
وذكرت الوزارة أن مستوى الإنتاج الذى تلتزم به كازاخستان بموجب الاتفاق العالمى، يبلغ 1.86 مليون برميل يوميا.
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