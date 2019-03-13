أسعار العملات في مختلف البنوك الحكومية والخاصة والدولار يستقر عند 17.38 جنيه

كتب: أحمد أبو عقيل

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، بينما أستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى مسجلا 17.38 جنيه للشراء و17.49 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 17.37 للشراء بينما سجل 17.49 للبيع،سعر الدولار فى بنك مصر 17.38 جنيه للشراء 17.48 جنيه للبيع وسجل سعر اليورو 19.54 للشراء بينما سجل 19.69 للبيع.

كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.63 جنيه للشراء، و4.66 جنيه.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.64 جنيه للشراء

4.66 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.64 جنيه للشراء

4.66 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.57 جنيه للشراء

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4.7 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.62 جنيه للشراء

4.66 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.61 جنيه للشراء، 19.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، انخفاضا طفيفا، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" 22.7 جنيه للشراء، و 22.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تراجع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم بصورة طفيفة، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 57.17 جنيه للشراء، 57.54 جنيها للبيع.

جدول يوضح أسعار العملات في البنك الأهلى المصري

جدول يوضح أسعار العملات في بنك مصر