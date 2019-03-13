وزير التجارة والصناعة يلقي كلمة مصر أمام مؤتمر إفريقيا بأوغندا.. ويؤكد:حكومتنا تدعم عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة

كتب: أحمد أبوعقيل أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة دعم القيادة السياسية في مصر لعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الافريقية وتحقيق تطلعات شعوبها، مشيرا الي اهمية تكامل الجهود وتكاتف السواعد لتحقيق رغبة الدول الافريقية في الانطلاق نحو التنمية المستدامة وتحقيق إنجازات حقيقية علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمضي قدماً علي طريق الاندماج الاقليمي والتكامل الاقتصادي والدفع بكل قوة نحو تغير الظروف وتمهيد الطريق لاحداث تطورات جذرية تضمن وصول القارة لمكانة متميزة علي الخريطة العالمية. جاء ذلك...

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