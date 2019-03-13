شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​ارتفاع النفط مدعوماً بتخفيضات أوبك والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار النفط اليوم ، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج الحالية التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا. وبحلول الساعة 0751 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66.95 دولار للبرميل، مرتفعة 28 سنتا أو 0.4 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57.23 دولار للبرميل، مرتفعة 36 سنتا أو 0.6 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.



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