تطبيق «حاسبتي» لتوقع فاتورة الكهرباء قبل صدورها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

دشنت الشركة السعودية للكهرباء تطبيقا خاصا بخدمة «حاسبتي» على الأجهزة الذكية بنظامي IOS و Android، ويمكن للمشترك الاستفادة من الخدمة عبر تحميل التطبيق من خلال الموقع الالكتروني www.hasibati.com.

وكشفت السعودية للكهرباء أن استخدام الخدمة سيكون بطريقة سهلة عبر إدخال رقم الحساب الخاص بالمشترك، وستظهر حاسبتي بقية معلومات الاشتراك، حيث يمكن للتطبيق أن يتذكر رقم الاشتراك تلقائيا فيما بعد ليصبح دخوله للخدمة بعد ذلك ميسرا.

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وجددت السعودية للكهرباء دعوتها لمشتركي القطاع السكني للدخول إلى خدمة حاسبتي التي أطلقتها في ديسمبر الماضي لقراءة كمية الاستهلاك مقارنة بفترة الاستهلاك.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمشترك قراءة العداد الخاص به في اليوم نفسه. وتنفذ حاسبتي تلقائيا إجراء الحسابات الخاصة بالمشترك، من حساب آخر قراءة للعداد قبل آخر فاتورة ومعامل الضرب والقراءة الجديدة، وتقدم للمشترك كل المعلومات التي يحتاجها بسرعة فائقة.

وفي حال وجود قراءة فعلية تقدم حاسبتي للمشترك خدمة توقع قراءة الفاتورة المقبلة بناء على المعطيات الراهنة ونمط استهلاك المشترك.