7 توصيات لـ «وافيكس» بينها تقليل مدة الحصول على تراخيص وتفعيل تقنيات البناء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

خرج منتدى «وافيكس 2019» لمشاريع البيع على الخارطة، والذي افتتحه وزير الإسكان ماجد الحقيل، وشاركت فيه الإمارات كضيف شرف، بسبع توصيات من بينها الاستفادة من تجربة هيئة أبوظبي للإسكان في مجال الربط الالكتروني بين الجهات المعنية بالإسكان، والاستفادة من التقنيات والتطبيقات الالكترونية الحديثة، للتقليل من مدة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، والعمل على تشجيع المطورين العقاريين لتبني تقنيات البناء الحديثة لتحقيق النتائج المتوقعة منها في تخفيض تكاليف البناء وتقليص مدة التنفيذ.

وشهد المنتدى حضور أكثر من 4 آلاف زائر، والذي اقيم في فندق هيلتون بجدة من 9 إلى 11 مارس الحالي.كما شهد توقيع عدد من الاتفاقيات التعاونية بين البلدين.

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نسبة الخطأ 3%

وأوضح مدير إدارة الابتكار في وزارة الإسكان المهندس حسام الغامدي، عن محور «تخفيض تكاليف البناء»، أن تقنيات البناء تخفض عملية هدر الطاقة وتكاليف البناء، وأن المصانع لا تتجاوز فيها نسبة الخطأ 3%، كما أن الأيدي العاملة يمكن أن تنجز أعمالا غير مهنية، ناهيك عن مخاطر الصحة والسلامة والتكلفة الإجمالية للبناء والتشغيل.

وأشار إلى أنه من خلال مبادرة تحفيز تقنيات البناء، سيصل التمويل في 2019 إلى 2 مليار ريال ينتج عنه 35 ألف وحدة سكنية يتوقع أن تصل إلى 70 ألف وحدة سكنية.

7 توصيات: