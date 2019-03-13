السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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خرج منتدى «وافيكس 2019» لمشاريع البيع على الخارطة، والذي افتتحه وزير الإسكان ماجد الحقيل، وشاركت فيه الإمارات كضيف شرف، بسبع توصيات من بينها الاستفادة من تجربة هيئة أبوظبي للإسكان في مجال الربط الالكتروني بين الجهات المعنية بالإسكان، والاستفادة من التقنيات والتطبيقات الالكترونية الحديثة، للتقليل من مدة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، والعمل على تشجيع المطورين العقاريين لتبني تقنيات البناء الحديثة لتحقيق النتائج المتوقعة منها في تخفيض تكاليف البناء وتقليص مدة التنفيذ.
وشهد المنتدى حضور أكثر من 4 آلاف زائر، والذي اقيم في فندق هيلتون بجدة من 9 إلى 11 مارس الحالي.كما شهد توقيع عدد من الاتفاقيات التعاونية بين البلدين.
نسبة الخطأ 3%
وأوضح مدير إدارة الابتكار في وزارة الإسكان المهندس حسام الغامدي، عن محور «تخفيض تكاليف البناء»، أن تقنيات البناء تخفض عملية هدر الطاقة وتكاليف البناء، وأن المصانع لا تتجاوز فيها نسبة الخطأ 3%، كما أن الأيدي العاملة يمكن أن تنجز أعمالا غير مهنية، ناهيك عن مخاطر الصحة والسلامة والتكلفة الإجمالية للبناء والتشغيل.
وأشار إلى أنه من خلال مبادرة تحفيز تقنيات البناء، سيصل التمويل في 2019 إلى 2 مليار ريال ينتج عنه 35 ألف وحدة سكنية يتوقع أن تصل إلى 70 ألف وحدة سكنية.
7 توصيات:
- الاستفادة من تجربة هيئة أبوظبي للإسكان في مجال الربط الالكتروني بين الجهات المعنية بالإسكان
- الاستفادة من التقنيات والتطبيقات الحديثة للتقليل من مدة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة
- تشجيع المطورين العقاريين لتبني تقنيات البناء الحديثة بهدف تخفيض تكاليف البناء وتقليص مدة التنفيذ
- جودة البناء مع التركيز على العنصر الهندسي في تصميم الوحدات العقارية المعروضة للبيع
- توفير خيارات عدة لتلبية الرغبات المختلفة
- التوعية بجدوى التملك في مشاريع البيع على الخارطة وأثرها في تقليل قيمة الوحدات العقارية
- حملات تعريفية بمزايا مشاريع البيع على الخارطة وتحديد الرسائل التسويقية المناسبة لكل شريحة
كانت هذه تفاصيل خبر 7 توصيات لـ «وافيكس» بينها تقليل مدة الحصول على تراخيص وتفعيل تقنيات البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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