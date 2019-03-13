المملكة تستورد ثلاثة أضعاف إنتاجها من الأسماك سنويا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

أكدت ورشة عمل الاستثمار في الاستزراع السمكي أن المملكة تستورد حوالي ثلاثة أضعاف ما تنتجه محليا من الأسماك سنويا.

وأوضحت الورشة التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، أن المملكة تمتلك عددا كبيرا من المقومات والمزايا يجعلها ضمن الدول المتقدمة التي تتمتع ببيئة جيدة صالحة للاستزراع السمكي، بجانب توفر فرص التصدير والمنافسة.

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وشهدت الورشة تقديم عرض من صندوق التنمية الزراعية في الورشة لبرنامج دعم تقنيات الاستزراع السمكي، انطلاقا من رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني بما نسبته 70% من التكلفة الإجمالية للمشاريع.

وأشار صندوق التنمية الزراعية إلى أن الهدف من دعم مشاريع القطاع الوصول بإنتاج المملكة من الأحياء المائية المستزرعة إلى 970 ألف طن سنويا عام 2029.

ورصدت ورقة عمل عن الاستزراع السمكي عددا من التحديات التي يواجهها القطاع، منها عدم توفر الكوادر المؤهلة التي تمتلك الخبرة في مجال الاستزراع المائي بأنواعه، وضبط الأسواق وإعطاء المنتج المحلي أولوية وحمايته من الإغراق من المنتجات المماثلة في العالم.