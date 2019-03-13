انطلاق انتخابات غرفة جدة 24 مارس بـ 107 مرشحين بينهم 11 سيدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي _ جدة

أعلنت غرفة جدة أمس إطلاق انتخابات أعضاء مجلس إدارتها للدورة الـ 22 في 24 مارس الحالي، وذلك عقب انتهاء فترة استقبال الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة الجديد، تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار ممثلة في لجنة انتخابات مكونة من مجلس الغرف السعودية ووزارة التجارة وغرفة جدة، وفق تطبيق خطة عمل تتسم بالتنافس وتكافؤ الفرص بين المرشحين لفئتي التجار والصناع من أصحاب وصاحبات الأعمال.

وكشف أمين عام غرفة جدة حسن دحلان عن إصدار الغرفة للمرة الأولى دليلا إرشاديا الكترونيا لانتخابات عضوية مجلس إدارتها للدورة المقبلة، مشيرا إلى حصد الغرفة لـ 107 متقدمين للترشح لانتخاب أعضاء المجلس، حيث إن غرفة جدة أول غرفة سعودية تحصد هذا العدد من المتقدمين منهم 11 سيدة، مشيرا إلى أن الانتخابات ستنطلق 24 مارس في فروع الغرفة بمحافظات القنفذة والليث وخليص ورابغ، فيما ستنطلق خلال الفترة من 25 وحتى 28 مارس بمحافظة جدة.

وقال إن الغرفة ومن خلال مجلس إدارتها للدورة السابقة قدمت منظومة من المبادرات والبرامج ونظمت الفعاليات وحققت الكثير من المنجزات في قيادة العمل المؤسسي للقطاع الخاص ملامسة في ذلك رؤية المملكة 2030، علاوة على تبني إسهاماتها في تنفيذ برامج التنمية الشاملة وتحقيق النقلة النوعية في خدماتها لقطاع الأعمال، بما يلبي احتياجاته الآنية ويستجيب لتطلعاته المستقبلية، فهي تضم حاليا أكثر من 100 ألف منتسب.

وشدد على سعي الغرفة لزيادة أعداد منسوبيها ورفع مؤشرات تطوير أدائها والإسهام بدور فاعل في خدمة مصالح مجتمع الأعمال بما يتوافق مع تطلعاتهم ويحقق رغباتهم، دفعا لعجلة الاقتصاد والاستثمار وبناء جسور التواصل مع القطاع الخاص وسوق العمل كشريك في التنمية الوطنية، من واقع إسهاماتها في تهيئة مناخ الاستثمار واستشراف الفرص الواعدة في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والصناعية.

انتخابات غرفة جدة

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الانطلاق 24 مارس

المتقدمون 107 مرشحين

التصويت

24 مارس:

القنفذة، الليث، خليص، رابغ

25 ـ 28 مارس:

محافظة جدة