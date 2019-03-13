110 آلاف ترخيص لبطاقات كفاءة الطاقة تصدرتها إطارات السيارات وأجهزة التكييف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أكثر من 110 آلاف ترخيص لاستخدام بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة، تصدرها ترخيصا إطارات السيارات وأجهزة التكييف، وذلك منذ انطلاق البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في 2012.

وتعمل الهيئة على إصدار بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة بناء على ما يتم اعتماده من مواصفات في هذا المجال بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة ضمن منظومة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، والذي تشارك فيه وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للجمارك وغيرها. وتتضمن تلك البطاقات توضيحا لأداء المنتج وكفاءته في توفير استهلاك الطاقة، وتزويد المستهلك ببعض المعلومات الضرورية قبل الشراء بطريقة واضحة وسهلة.

وأكدت أن النموذج المبسط للبطاقة ساعد في سهولة معرفة المستهلك لمدى كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد استهلاك المياه للمنتج.

تراخيص بطاقات كفاءة الطاقة

الإجمالي 110,120 ترخيصا

تتوزع التراخيص إلى:

36,107 أجهزة تكييف

41,355 إطار سيارة

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11,882 ثلاجة ومجمدا

5962 غسالة ملابس

1412 محركا كهربائيا

3807 منتجات للإنارة

1037 مكيفا ذا سعة كبيرة

26 مجفف ملابس

154 سخان مياه

1890 بطاقة للمركبات الخفيفة الجديدة

997 لاستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه