الكهرباء تناقش استخراج المعادن من رماد احتراق الوقود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقش عدد من المتخصصين في الشركة السعودية للكهرباء مجموعة من المشاريع المبتكرة في مجال صناعة الطاقة الكهربائية، التي من بينها مشروع استخراج المعادن من الرماد الكربوني الناتج عن احتراق الوقود بمحطات التوليد، ومشروع توليد الطاقة الكهربائية من حركة المياه، إضافة إلى مشاريع أخرى متنوعة.

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جاء ذلك خلال ورشة عمل «بلورة مشاريع التوليد» ضمن برنامج صناعة الأعمال الجديدة خلال ملتقى حاضنة طاقة الابتكار في الشركة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) التي عقدت أخيرا.

وركزت المشاريع، على تصنيع قطع الغيار بتقنية الهندسة العكسية، والاستفادة من تقديم خدمات الورش الفنية، واستخراج المعادن من الرماد الكربوني، واستثمار المياه والمنتجات المصاحبة لعمليات التوليد، وإنتاج الكهرباء من حركة المياه، والوحدات المتقاعدة.

حضر ورشة العمل نائب الرئيس التنفيذي للتوليد في «السعودية للكهرباء» المهندس خالد الطعيمي ورؤساء قطاعات التوليد وموظفوها في مناطق الأعمال، وعدد من مدراء المحطات، ومستشار في الطاقة، ومستشارو مال وأعمال، ومستشارون قانونيون، وطالبات من قسم إدارة الأعمال في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.