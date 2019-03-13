تفاصيل مباحثات وزير البترول مع 4 رؤساء شركات عالمية ووزير الطاقة الأمريكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع ريك بيرى وزير الطاقة الامريكى في اطار سلسلة اللقاءات والمباحثات الثنائية التي يعقدها الملا على هامش مشاركته فى فعاليات ملتقى CERAWeek " سيرا ويك " للطاقة الذى يعقد حالياً بمدينة هيوستن الأمريكية .

وأوضح المهندس طارق الملا فى بيان له اليوم الأربعاء، أن جلسة المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجالات البترول والغاز وإمكانية زيادة استثمارات شركات البترول الامريكية وتقديم الدعم الفني والتقنى لمصر في مجالات البحث والإنتاج للمصادر غير التقليدية من البترول والغاز خلال الفترة المقبلة للاستفادة من خبرة الشركات الامريكية في هذا المجال، لافتا الى ان المباحثات تناولت كذلك الجهود المنفذة لاستراتيجية تحويل مصر الى مركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى والبترول والتعاون الاقليمى في منطقة شرق المتوسط لاستغلال موارد الغاز الطبيعى في المنطقة وخاصة بعد اطلاق تأسيس أول منتدى للغاز الطبيعى لدول منطقة شرق المتوسط .

وأضاف الوزير أن اللقاء شهد استعراضا للنجاحات الملموسة التي حققتها الدولة المصرية على الصعيد الاقتصادى بفضل تبنيها برامج وطنية للإصلاح الاقتصادى الشامل لتحقيق التنمية المستدامة ، كما تم استعراض الجهود المبذولة لتطوير قطاع البترول والغاز في مصر والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها لزيادة الإنتاج من اكتشافات الغاز المصرية الكبرى في البحر المتوسط وتحقيق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير بما ادى لاستعادة مصر لمكانتها كوجهة إقليمية جاذبة لاستثمارات كبريات الشركات العالمية العاملة في صناعة البترول والغاز حيث دخلت شركة اكسون موبيل الامريكية أكبر الشركات عالمياً للبحث عن البترول والغاز في مصر لأول مرة .

ومن جانبه أكد الوزير الأمريكى، حرص بلاده على تطوير الشراكة مع مصر في كافة المجالات وتطوير علاقات التعاون بينهما في مجالات البترول والغاز، مشيرا إلى تقدير الولايات المتحدة للدور الذى تلعبه مصر في تنمية موارد الغاز في منطقة شرق المتوسط وما حققته من مصر من نتائج متميزة ساهمت في تنامى امكانياتها وقدراتها في مجال الغاز الطبيعى لتصبح أحد اللاعبين الرئيسيين إقليميا ودوليا في هذا المجال وأن مصر لديها فرص وقدرات كبيرة يمكن للشركات الامريكية الاستفادة منها ، خاصة أن مصر تمضى قدماً لتصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز الطبيعى والبترول في ظل ما تمتلكه من مقومات ومزايا تنافسية تؤهلها لذلك.





مباحثات مشتركة للملا فى هيوستن مع 4 رؤساء شركات بترول عالمية

وعلى جانب آخر، عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات مشتركة مع عدد من رؤساء ومسئولى كبرى شركات البترول والطاقة الأمريكية حيث التقى مع كلاى نيف رئيس شركة شيفرون للاستكشاف والإنتاج في افريقيا وامريكا اللاتينية ، حيث اعرب رئيس الشركة الأمريكية عن تطلعها للعمل في مصر في مجال البحث عن البترول والغاز وانها مهتمة بالفرص البترولية في منطقة البحر الأحمر في ضوء المزايدة التي أعلنتها وزارة البترول المصرية مؤخرا للاستثمار في البحث في هذه المنطقة البكر.

ومن جانبه أكد المهندس طارق الملا، إلتزام وزارة البترول بتوفير وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتطبيق آليات ونماذج متطورة تتسم بالتوازن لتحفيز الشركات الكبرى على العمل في مصر .





وبحث المهندس طارق الملا مع ستيف جرينلى رئيس شركة اكسون موبيل الأمريكية للبحث والاستكشاف رؤية الشركة وخططها للعمل في مصر خلال الفترة المقبلة خاصة أنها تعمل في مصر لأول مرة في مجال البحث عن البترول والغاز بعد فوزها مؤخرا بمنطقة شمال شرق العامرية البحرية في البحر المتوسط.

وأعرب الملا خلال اللقاء عن ترحيبه بدخول الشركة الامريكية العملاقة للاستثمار لأول مرة في مصر في البحث والاستكشاف، وأن ذلك سيكون له مردود ايجابى على صناعة البترول المصرية، من خلال زيادة وتنويع الشركات العالمية العاملة في مصر لضخ مزيد من الاستثمارات و الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة للشركات العالمية خاصة في مناطق المياه العميقة التي تتطلب مثل هذا النوع من التكنولوجيا.

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وأشار إلى أن الاحتمالات الواعدة في مناطق المياه العميقة والنجاحات التي حققتها مصر في تنمية واستغلال مواردها من البترول والغاز خلال السنوات الأخيرة حفزت الشركات العالمية للاستثمار في قطاع البترول، وأن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تجريها مصر هيأت مناخاً استثمارياً جاذباً وفرص مواتية للشركات للعمل في مصر.

ومن جهته، أكد رئيس اكسون موبيل أن قرار شركته بالاستثمار لأول مرة في مصر في الاستكشاف والإنتاج يأتي من منطلق ايمانها بالاحتمالات الواعدة والفرص البترولية المتميزة وأنها أحد أهم الأسواق الأكثر نموا في افريقيا والبحر المتوسط في مجال البترول والغاز، لافتا إلى أن الشركة تسعى لتعزيز تواجدها في مصر والدخول بقوة في أنشطة البحث والاستكشاف خلال المرحلة المقبلة وأنها مهتمة بالمزايدات العالمية التي يطرحها قطاع البترول للبحث في مناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر .





كما التقى الملا، مع رئيس شركة شلمبرجير الأمريكية التي تعمل في مصر منذ أكثر من 80 عاما حيث تم بحث موقف المشروعات المشتركة بين قطاع البترول والشركة الامريكية لتطبيق أحدث التكنولوجيات والحلول المتطورة التي تساهم في دفع الأنشطة البترولية والغازية في مصر والتعاون في تقديم البرامج التدريبية وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية في قطاع البترول المصرى، بالإضافة إلى استعراض رؤية الشركة المستقبلية في مصر خاصة بعد افتتاح أحدث مجمع لتقديم خدماتها وأنشطتها في مصر مؤخرا، والذى يعد من أكبر مجمعات شركة شلمبرجير على المستوى العالمى .

وعلى جانب آخر التقى المهندس طارق الملا مع السيد بوب دادلى رئيس مجموعة بريتش بتروليم العالمية " بى بى " حيث ناقش الجانبان موقف تنفيذ برامج العمل المشتركة في منطقة البحر المتوسط بعد تدشين المرحلة الثانية من مشروع تنمية وإنتاج الغاز بغرب دلتا النيل مؤخرا ووضعها على خريطة الإنتاج .

وأشار طارق الملا، إلى الاتفاق على تكثيف الجهود لوضع المرحلة الثالثة من المشروع على خريطة الإنتاج في موعدها المحدد قبل نهاية العام الحالي والمعروفة باسم حقل ريفن لتسهم في إضافة معدلات إنتاج مرتفعة من الغاز الطبيعى الى انتاج مصر تقدر بحوالي 900 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

ومن جانبه أكد دادلى على أن النجاحات التي حققتها بى بى في مصر في مجال الغاز الطبيعى تدفعها إلى الاستمرار في زيادة استثماراتها لتصبح أكثر دولة استثمرت فيها بى بى عالميا خلال السنوات الأخيرة مشيرا إلى التزامها بالعمل بوتيرة سريعة لتنفيذ خطط العمل في كافة مشروعاتها في مصر سواء التي تقوم بتشغيلها أو المشاركة فيها مع شركات عالمية أخرى .