شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 13-3-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 13-3-2019، بين التراجع والاستقرار، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، وجاء الدولار الأمريكى، من العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى اليوم، بالغا 17.38 جنيه للشراء و17.49 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.63 جنيه للشراء، و4.66 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر اليورو والدينار الكويتى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.37 جنيه للشراء

17.5 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.38 جنيه للشراء

17.48 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.38 جنيه للشراء

17.48 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.4 جنيه للشراء

17.5 جنيه للبيع

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.38 جنيه للشراء

17.48 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.39 جنيه للشراء

17.49 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

17.39 جنيه للشراء

17.49 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.61 جنيه للشراء، 19.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، انخفاضا طفيفا، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" 22.7 جنيه للشراء، و 22.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.64 جنيه للشراء، و 4.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تراجع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم بصورة طفيفة، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 57.17 جنيه للشراء، 57.54 جنيها للبيع.