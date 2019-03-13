شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تشارك فى منتدى تحول القطاع البريدى الإفريقى فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك البريد المصري في اجتماع قيادات المؤسسات البريدية ومنتدى تحول القطاع البريدي الإفريقي في تونس خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس 2019 بدعوة من منظمة الاتحاد الإفريقى، وذلك بحضور كبار مسئولي الاتحاد البريدي العالمي والاتحاد البريدي الافريقي الشامل وجميع الدول الاعضاء بالاتحاد البريدي الافريقي والاتحاد البريدي المتوسطي.

قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن دعوة مصر إلى هذه الاجتماعات جاءت بناء على انها أحد النماذج الرائدة في مجال التحول الرقمي في القطاع البريدي وتمثل تجسيداً واضحاً للدور الإقليمي والدولي الذي قام به البريد المصري المتمثل في المشاركات الفاعلة في كافة اجتماعات الاتحادات البريدية والتي تم فيها استعراض تجربة تطوير البريد المصري كنموذج نجاح ومثل يحتذي به لتطوير الهيئات البريدية على مستوى اتحاد البريد العالمي من حيث تطوير البنية التحتية وميكنة جميع الخدمات المقدمة واستحداث خدمات جديدة.

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وأوضح الصغير فى بيان له اليوم الأربعاء، انه خلال الاجتماعات تم استعراض الانجازات التي حققها البريد المصري في مجال التحول الرقمي والتجارة الالكترونية والدمج المالي مشيراً الي ان هذه الاجتماعات توفر فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين كافة الادارات البريدية المشاركة في مجالات تقديم الخدمات البريدية وتطبيق التحول الرقمي الذي أصبح ضرورة لاغنى عنها في تطوير الخدمات البريدية وتطبيق الشمول المالي عبر انشاء آلية عمل تضامني بين المؤسسات البريدية حول العالم في ظل وجود الاتحاد البريدي الافريقي الشامل والاتحاد البريدي المتوسطي باعتبارهما منصتي التعاون البريدي الاقليمي.

جدير بالذكر أن هذه الاجتماعات جاءت بالتعاون مع السفارة الفرنسية بتونس والوكالة الفرنسية لتطوير العمل الدولي بالتنسيق مع البريد التونسي وذلك لاستعراض فرص تطوير التعاون مع فرنسا والاستفادة من خبراتها في التكنولوجيا الرقمية والتجارة الالكترونية وتحويل الاموال والمدفوعات عبر الموبايل والتنمية المستدامة واللوجستيات.