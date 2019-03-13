المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز مستوى 15200 نقطة بمستهل التعاملات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 15202 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 2475 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 19414 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 707 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1793 نقطة.
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