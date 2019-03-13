الاقتصاد

ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى النقل والاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.53% رابحا عدد 13.67 نقطة ليصل إلى مستوى 2612.08 نقطة.

 

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 45 مليون سهم محققة ما قيمته 104.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 805 صفقات لـ25 سهما، وارتفع 9 أسهم، فيما انخفض 12 سهما، واستقر 4 أسهم.

 

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وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 5.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 3.47%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.07%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.46%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.68%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أرامكس القابضة بنسبة 9.59%، ثم شركة دبى للاستثمار  بنسبة 3.82%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مصرف عجمان بنسبة 4.40%، ثم شركة ان ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.23%.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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