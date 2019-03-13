السعودية: تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ إلى 3 أيام

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أكد معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أن الهيئة تعمل خلال الفترة المقبلة على إحداث نقلة نوعية في أساليب الإدارة ومستوى الأداء التشغيلي، ورفع معدلات الإنتاجية والتنافسية في الموانئ السعودية عبر تقليص مدة بقاء الحاويات إلى 3 أيام بحلول عام 2020م، ومضاعفة حجم مناولة الحاويات بمعدل أكثر من مرتين في عام 2030،

إضافة إلى زيادة حصة الموانئ السعودية من حاويات المسافنة، والاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية داخل المحطات، إلى جانب فتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية والتجارية الواعدة.

وقال في تصريح له، عقب اختتام أعمال المؤتمر السعودي البحري، في دورته الثانية، أمس: إن القطاع البحري في المملكة يشهد اليوم نمواً متزايداً نظير الدعم السخي الذي يلقاه من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع – حفظهما الله -.

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وأشاد المهندس الخلب بالجهود التي تبذلها جميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، وللشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، للمساهمة في تحقيق أهداف وركائز رؤية بلادنا الطموحة 2030 من خلال الاستغلال الأمثل لموقع المملكة وتحويلها إلى منصة لوجستية عالمية ومحوراً يربط القارات الثلاث ومركزاً رئيسياً للتجارة العالمية.

وأشار إلى أن الآمال والتطلعات كبيرة على القطاع البحري بالمملكة في تنفيذ السياسات والبرامج التي رسمتها بلادنا المباركة لدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة وترجمة الخطط الوطنية؛ بما يُساهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز رائد على خارطة التجارة العالمية وبوابة استراتيجية للوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك عبر الارتقاء بخدماته وكفاءته وقدراته التشغيلية واللوجستية وتطوير بنيته التحتية، إضافة إلى إيجاد وتأهيل الكوادر الوطنية المؤهلة به، لتعزيز أدواره التنموية والاقتصادية والتجارية المهمة.

ولفت معاليه إلى أن الموانئ التسعة التي تشرف عليها الهيئة بدأت تحصد بعضاً من نتائج خدماتها ومبادراتها التي أطلقتها مؤخراً، وذلك من خلال النمو المتصاعد الذي تشهده على صعيد الأداء والإنتاجية، مؤكداً أن إجمالي ما ناولته الموانئ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر فبراير 2019م، بلغ أكثر من 44 مليون طن بنسبة زيادة 10.19 % مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م، في حين بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة في الموانئ خلال نفس الفترة 1,131,959 مليون حاوية، بنسبة زيادة 6.18 %، مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م.

وفي ختام تصريحه قدم معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ جزيل الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة نظير دعمها اللامحدود للقطاع البحري، كما وجه معاليه شكره إلى معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي لرعايته وتشريفه المؤتمر السعودي البحري الثاني، مثمناً لكل من حضر وساهم في إقامة وإنجاح فعاليات هذا المؤتمر، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا الغالية، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار.