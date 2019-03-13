شكرا لقرائتكم خبر عن عروض صينية وهندية وإيطالية وألمانية لتطوير الصوت والضوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامح سعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ،إنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإعداد كراسة شروط جديدة لتطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات بعد فسخ التعاقد مع شركة بريزم .

وأضاف سامح سعد لـ" الخليج 365" ، إن الشركة حريصة على استيفاء كافة الإجراءات حرصا على حفظ حقوقها ، لافتا انه بالرغم من عدم الإعلان عن موعد طرح كراسة الشروط إلا أن هناك عروض ورغبة من شركتين من الصين وشركة من الهند وأخرى من إيطاليا وشركة من ألمانيا مستعدة للتقدم لتطوير المنطقة.

وأشار إلى إنه بعد طرح الكراسة يمكن لجميع الشركات التقدم للتطوير وفق أسس محددة تضمن حق الشركة وجدول زمنى خاص بالتنفيذ.

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وأوضح سعد أن الشركة من المتوقع أن تحقق أرباحا العام المقبل على الرغم من مطالبة الضرائب لها بنحو 6 ملايين جنيه عن 10 سنوات ماضية، تم دفع 4.5 مليون بالفعل ومتبقى 1.5 مليون جنيه ، بخلاف الأعباء الأخرى المتعلقة بالرواتب وبعض المزايا التى منحتها القوانين للعاملين فى الصعيد ،ومنها الحصول على 30% زيادة على الأساسى و4 تذاكر سفر سنويا رغم أن الموظف فى الأساس لا يسافر، مما يستدعى تعديل تلك القوانين .

وقال : مثلا الموظف يحصل على 4 تذاكر بقيمة تصل لنحو 2400 جنيه فى حين إنه لا يسافر ،لأنه من أبناء المحافظة التى يعمل بها ويتم إضافتها على راتبه .

وأوضح سامح سعد أن هناك بعض القوانين التى لابد من تغييرها ،وتعديل بعض موادها للمساهمة فى انطلاق شركات قطاع الأعمال العام، وتنفيذ الخطة الطموحة التى يقودها الوزير هشام توفيق فى هذا الإطار خاصة ربط العمل بالأجر ومبدأ الثواب والعقاب .