كتب-عمرو عامر

استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات، اليوم الأربعاء، وفقًا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.وبلغ سعر صرف الدولار نحو 17.3886 جنيه للشراء و17.4886 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.6109 جنيه للشراء و19.7307 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 22.7652 جنيه للشراء و22.8891 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.2438 جنيه للشراء و17.3447 جنيه للبيع.وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.6358 جنيه للشراء و15.7300 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.5864 جنيه للشراء و2.6024 جنيه...