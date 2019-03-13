«هنا جراجوس».. أيادي «متعاصة طين» تحيي صناعة الخزف في قنا (فيديو وصور)

هبه محمد عبدالحميد أيادي "متعاصة طين" لكن عقولها منشغلة بالابتكار، وفي «مشروع تنمية قرية جراجوس لإحياء صناعة الخزف» وجدوا ضالتهم ليخرجوا ما لديهم من مواهب في رسومات الخزف ونحت بالطين لإحياء مهنة كادت أن تندثر على مر السنين، خاصة وأن القرية الكائنة بمركز قوص التابعة لمحافظة قنا يوجد أقدم مصنع للخزف وتم بناؤه منذ خمسينيات القرن الماضي وتوقف وأعيد تشغيله أكثر من مرة، وكلما ترك تاريخه كست علامات الزمن الجميل جدرانه، رافعا شعار "صنع في مصر".. «هنا جراجوس». فور وصولك أمام بوابة المصنع تشتاق لذكريات جدتك في عمل العيش الصعيدي والأكلات التي...

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