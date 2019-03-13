"التموين" تعلن استمرار طرح السلع الغذائية بكميات كبيرة بالمجمعات الاستهلاكية

كتب - مدحت وهبة

أكد اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين بكميات كبيرة وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى من خلال منافذ وفروع الشركة فى محافظات الوجه البحرى، بجانب قيام الشركة المصرية بتوفير السلع والمنتجات فى محافظات الوجه القبلى.

وأضاف اللواء خالد عبد الله، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين تقوم حاليًا بتوقير السلع...