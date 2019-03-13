أرقام.. التبادل التجارى لمصر عالميا.. 109 مليار دولار تجارة خارجية فى عام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من عام لعام تشهد التجارة الخارجية لمصر تطورات ملحوظة، سواء على مستوى حجم الصادرات أو الواردات، وطبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى أحدث نشراته السنوية حول حركة التجارة الخارجية لمصر لعام 2018، يقدم ”الخليج 365” أهم 12 رقما عن حجم التصدير والاستيراد الذى قامت به الدولة على مدار العام الماضى مع أكثر من 37 دولة بالعالم. والتى جاءت كالتالى:

والتى جاءت كالتالى: - 109.6 مليار دولار، إجمالى حجم التجارة الخارجية. - 16.8 مليار دولار، زيادة فى النشاط التجارى الخارجى لمصر مقارنة بـ 2017. - 16.8 مليار دولار، زيادة فى النشاط التجارى الخارجى لمصر مقارنة بـ 2017. - 29.2 مليار دولار، حجم الصادرات المصرية، بزيادة 2.9 مليار دولار عن 2017. Advertisements - 80.4 مليار دولار، حجم واردات مصر، بزيادة 13.9 مليار دولار عن 2017. - 80.4 مليار دولار، حجم واردات مصر، بزيادة 13.9 مليار دولار عن 2017. - 51.2 مليار دولار، حجم العجز فى الميزان التجارى خلال 2018. - 10.9 مليار دولار، زيادة فى عجز الميزان التجارى، مقارنة بعام 2017. - 10.9 مليار دولار، زيادة فى عجز الميزان التجارى، مقارنة بعام 2017. - 2.8 مليار دولار، حجم الصادرات البترولية لمصر، مقابل 5.9 مليار دولار واردات. - 9.4 مليار دولار، حجم صادرات مصر للدول العربية، مقابل 12.9 مليار دولار واردات منها. - 9.4 مليار دولار، حجم صادرات مصر للدول العربية، مقابل 12.9 مليار دولار واردات منها. - شكلت صادرات مصر للدول العربية نسبة 32.3% من جملة الصادرات المصرية فى 2018. - شكلت واردات مصر من الدول العربية نسبة 16.1% من جملة الواردات المصرية فى 2018. - شكلت واردات مصر من الدول العربية نسبة 16.1% من جملة الواردات المصرية فى 2018. - تركيا وأسبانيا وأمريكا والإمارات والسعودية أكبر 5 دول مستوردة من مصر بقيمة 8.4 مليار دولار، بنسبة 28.8% من إجمالى الصادرات المصرية. - الصين وأمريكا والسعودية وإيطاليا وروسيا أكبر 5 دول مصدرة لمصر بقيمة 30.7 مليار دولار، بنسبة 38.3% من إجمالى الواردات المصرية.

- الصين وأمريكا والسعودية وإيطاليا وروسيا أكبر 5 دول مصدرة لمصر بقيمة 30.7 مليار دولار، بنسبة 38.3% من إجمالى الواردات المصرية.

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