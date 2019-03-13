شكرا لقرائتكم خبر عن تداول تعلن عن بدء أولى مراحل الانضمام لمؤشرات فوتسي راسل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) بأنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين فوتسي راسل (FTSE Russell)، وإس آند بي داو جونز (S&P DJI) للأسواق الناشئة يوم الإثنين 11/7/1440 هـ الموافق 18/3/2019 م وذلك بحسب أسعار الإقفال ليوم الخميس 7/7/1440 هـ الموافق 14/3/2019م.

وأوضحت تداول في بيان على موقعها أنه وبناءً على ما أعلنته فوتسي راسل ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس وستمثل المرحلة الأولى 10% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.

وبناءً على ما أعلنه مؤشرإس آند بي داو جونز (S&P DJI)، سيتم انضمام السوق المالية السعودية للمؤشر على مرحلتين حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.

ويؤكد المحللون وشركات الأبحاث أن سوق المال السعودي مهيأ ليكون ضمن أهم عشرة أسواق عالمية، كما تم تحديده في رؤية 2030، وذلك من خلال بعض التنظيمات التي تم تعديلها على السوق أخيرا، وأكدوا أن ترقية السوق المالي السعودي من سوق مبتدئ إلى سوق ناشئ تحت مؤشر الأسواق الناشئة، سيكون الحدث الأكبر، وسيعزز من مستويات السيولة بالسوق، ويضيف عمقا أكبر.

وقال مارك مايكبيس، الرئيس التنفيذي لدى مؤسسة فوتسي راسل، إن ترقية السوق السعودية سيجعلها سوقا جاذبة للاكتتابات الأولية وليس فقط لطرح "أرامكو".

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وأضاف أن السعودية قد تستطيع الترقية لسوق متقدمة خلال 3 أو 5 سنوات.

وكانت مؤسسة فوتسي راسل قد أعلنت في وقت سابق عن تصنيف السوق السعودية كسوق ثانوية ضمن الأسواق الناشئة.

وأشارت إلى أن السوق السعودي سيكون الأكبر وزناً في المؤشر بمنطقة الشرق الأوسط حيث يبلغ وزنه 2.7% من مؤشر الأسواق الناشئة وقد ترتفع هذه النسبة لنحو 4.6% في حال تم إدراج شركة أرامكو.

وكانت "أخبار اليوم" قد أشارت في تقرير سابق إلى أن السوق السعودي على موعد مع تدفقات تقترب قيمتها من 3 مليار دولار (11.3 مليار ريال) حال ترقيتها لقائمة الأسواق الناشئة بمؤشر "فوتسي".

وفوتسي للأسواق الناشئة هو مؤشر تم تدشينه في عام 2000، وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمنه مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات.