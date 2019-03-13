شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "الصناعات الكهربائية" توقع اتفاقية دعم فني مع "هونداي الكتريك" كوريا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصناعات الكهربائية عن توقيع إحدى شركاتها التابعة "شركة وسكوسا" اتفاقية دعم فني مع شركة "هونداي الكتريك"، بكوريا الجنوبية، لمدة خمس سنوات.

واشارت الصناعات الكهربائية، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الغرض من الاتفاقية هو تقديم الدعم الفني للوحات مفاتيح الجهد المتوسط (Medium Voltage Switch gear).

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والجديد بالذكر أن شركة هونداي الكتريك تُعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة الكهربائية، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن خطة الشركة الرامية إلى الدخول في اتفاقيات وشراكات مع شركات عالمية لتنويع ودعم منتجاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن الصناعات الكهربائية حققت صافي أرباح بلغ 4.3 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 11.4 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 17.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 33 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.