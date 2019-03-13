شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الراجحي" تبحث توزيعات الأرباح وزيادة رأس المال في 3 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة مصرف الراجحي دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بتاريخ 3 أبريل المُقبل، وذلك للنظر في مقترح توزيعات الأرباح وزيادة رأس المال.

وأفاد المصرف، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن الجمعية ستبحث مقترح الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الثاني من السنة المالية 2018 بقيمة 3.656 مليار ريال بما نسبته 22.5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 2.25 ريال للسهم الواحد.

ووفقاً للبيان، ستكون أحقية الأرباح الموزعة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية تداول يوم الجمعية والتي تظهر بياناتهم ثاني يوم تداول بعد يوم انعقاد الجمعية، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 11 أبريل المُقبل.

ومن المُقرر أن تنظر الجمعية في مُقترح رأس مال من 16.250 مليار ريال إلى 25 مليار ريال، بنسبة زيادة 53.8%، وذلك من خلال رسملة مبلغ 8750 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

Advertisements

ووفقاً للبيان، سيتم زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم بواقع 7 أسهم لكل 13 سهما مملوكة للشركة.

وأرجعت الشركة أسباب زيادة رأس المال إلى الرغبة في تعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الأول من السنة المالية 2018 بقيمة 3.250 مليار ريال بما نسبته 20% من رأس مال الشركة وبما يعادل 2 ريال للسهم الواحد.

وجدير بالذكر أن المصرف حقق صافي أرباح بلغ 10.3 مليار ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 9.2 مليار ريال في العام 2017.