"بتروكيم" توقع اتفاقية تسهيلات بنكية مع "ساب" بقيمة 550 مليون ريال

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" عن استكمال توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي البريطاني "ساب"، بقيمة 550 مليون ريال.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن التسهيلات عبارة عن قرض دوار، علماً بأن مُدة التسهيلات ستكون ثلاث سنوات على أن تُجدد اتفاقية التسهيلات بشكل سنوي.
وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل أغراضها العامة، ومنها قيام الشركة بسداد القيمة المتبقية من الصكوك المستحقة بتاريخ 20 يونيو 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 236 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 391 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.
وقالت الشركة إن تراجع الأرباح في الربع الرابع من 2018 يرجع إلى انخفاض أسعار منتجات الشركة، بالإضافة إلى تعديل استهلاك بعض الأصول الخاصة بوحدة البولي ستايرين بمبلغ 236 مليون ريال خلال الربع الحالي.
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