شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "هرفي" تُوصي بتوزيع1.1 ريال للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة هرفي للأغذية، بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2018 بقيمة 71.148 مليون ريال بما نسبته 11% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.1 ريال للسهم.

وقالت الشركة- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- اليوم الثلاثاء، إن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة

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وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح عن النصف الأول من العام 2018 بقيمة 64.7 مليون ريال بما نسبته 10% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1 ريال للسهم.

وكشفت النتائج المالية للشركة - المدرجة بسوق "تداول" المالي - عن تحقيق صافي أرباح بلغ 204.2 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 200 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في العام 2018 إلى زيادة المبيعات والذى أدى إلى ارتفاع مجمل الربح، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق، وزيادة الإيرادات الأخرى.