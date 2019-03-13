شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "سافكو" تبحث توزيع 1.5 ريال للسهم في 7 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، في 9 أبريل المُقبل، وذلك للنظر في مُقترح توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018، بقيمة 624.999 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح سيكون 416.666 مليون سهم، بحصة تبلغ 1.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تُقدر بـ 15% من القيمة الاسمية للسهم.

هذا ومن المقرر أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة المقيدين لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة.

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وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2018، بقيمة 416.666 مليون ريال، بحصة تبلغ ريالا واحدا للسهم، وبنسبة توزيع تُقدر بـ 10% من القيمة الإسمية للسهم.

وكذلك ستصدق الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

يذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 568.5 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 62.5 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.