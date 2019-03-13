شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات ترفع أرباح "متطورة" 21% في 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 21% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 37 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 30.6 مليون ريال في العام 2017.
وحققت الشركة ربحا تشغيليا بلغ 38 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 28 مليون ريال في العام 2017.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في 2018 إلى ارتفاع الإيرادات بسبب ارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وانخفاض تكاليف التمويل خلال السنة الحالية مقارنة بالعام 2017، وذلك بالرغم من انخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع الزكاة الشرعية خلال العام 2018.
وارتفعت الإيرادات إلى 44.6 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 34.6 مليون ريال في العام 2017.
وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 31.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 20.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة ارتفاع بلغت 49.4%.
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