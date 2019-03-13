شكرا لقرائتكم خبر عن %64 تراجع بأرباح الإمارات للألمنيوم 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن تراجع أرباحها بنسبة 64% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.2 مليار درهم مقابل صافي أرباح بلغ 3.3 مليار درهم في العام 2017.

وارتفعت القيمة الإجمالية لإيرادات الشركة إلى 23.5 مليار درهم في 2018، مقارنة مع 20.5 مليار درهم في 2017.

وجاءت الزيادة في الإيرادات مدفوعة بارتفاع المبيعات، وارتفاع سعر الألمنيوم القياسي والعلاوات السعرية وزيادة مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة بمقدار 161 ألف طن لتسجل بذلك زيادة قدرها 2.3 مليون طن.

وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.1 مليار درهم في 2018.

وبلغ الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4.4 مليارات درهم، بانخفاض قدره 35% مقارنة مع 6.6 مليارات درهم في2017، وبلغ هامش الأرباح المعدل قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة 18% مقارنةً مع 32% في 2017.

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وكان الانخفاض في هامش الأرباح المعدل قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك راجعاً إلى ارتفاع أسعار المواد الخام التي شهدت أعلى معدلاتها في عام 2018، ولا سيما الألومينا التي تعتمد الشركة في توفير جميع متطلباتها من هذه المادة الخام بنسبة 100% على الشراء من الموردين الخارجيين.

ونجحت الشركة في بيع منتجاتها ذات القيمة المضافة إلى 340 عميلاً في 53 دولة خلال عام 2018، وتعد اليوم أكبر شركة في العالم لإنتاج الألمنيوم عالي الجودة.

وتورّد الشركة أكثر من 10% من إجمالي إنتاجها إلى العملاء في الإمارات، لتلبية احتياجات قطاع تصنيع الألمنيوم في الدولة.

وفي العام الماضي، باعت الشركة 275 ألف طن من معدن الألمنيوم لعملائها في الدولة مقارنة مع 268 ألف طن قبل عام، بما في ذلك مبيعات المعدن السائل الحار لعملاء ينشطون بالقرب من مصهر الطويلة التابع للشركة في أبوظبي.

والإمارات العالمية للألمنيوم شركة مملوكة بشكل مشترك، لمبادلة المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التابعة لحكومة دبي، وتأسست في 2013 عند اندماج دوبال وإيمال.

وتعتبر الشركة، أكبر منتج للألمنيوم الأولي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بحصة تصل لـ 50% من مجموع الإنتاج في المنطقة.

وهي واحدة من أكبر خمسة منتجين للألمنيوم الأولي في العالم، وتنتج حوالي 2.4 مليون طن من منتجات الألمنيوم سنوياً.