شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مارس .. بدء توزيع 8 مليارات على مساهمي "أبوظبي الأول" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ بنك أبوظبي الأول توزيع أرباح نقدية بقيمة تتجاوز 8 مليارات درهم على المساهمين في تاريخ 17 مارس الجاري وذلك من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأكد البنك في إفصاح رسمي للسوق أن التوزيعات ستشمل المساهمين المستحقين والمسجلين في سجلاته بتاريخ 3 مارس 2019 والمشترين بتاريخ 5 مارس من العام ذاته.
كما أشار البنك إلى أنه وبناء على تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع فإن عملية توزيع الأرباح ستتم بالتنسيق مع سوق أبوظبي للأوراق المالية بصفته وكيل التوزيع الحصري لأرباح البنك.
وبناء على ذلك فإن سيجري إيداع الأرباح المستحقة للمساهمين المستحقين الذين قاموا بتحديث بياناتهم لدى السوق في حساباتهم البنكية ولن يتم إيداعها لمن لم يقم بتحديث هذه البيانات.
وكانت الجمعية العمومية للبنك المنعقدة بتاريخ 25 فبراير2019، قد صادقت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 74 % من رأس المال عن عام 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح خلال 2018 بلغت 12.1 مليار درهم مقابل 10.9 مليار درهم في 2017.
وتراجعت الإيرادات التشغيلية للبنك في العام 2018 لتبلغ 19.4 مليار درهم مقابل 19.5 مليار درهم خلال العام 2017.
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