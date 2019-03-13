شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار" تتيح التعامل بـ "توكن إثيريوم" لعملائها حول العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مجموعة إعمار العقارية، المدرجة بسوق دبي المالي، عن توظيف الإمكانات الكبيرة لتقنية "البلوك تشين"، مع خطط لتقديم رموز "التوكن" الخاصة بمجمعاتها، إلى العملاء والشركاء بنهاية العام الحالي وذلك في مبادرة هي الأولى من نوعها.

وجاء في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن تلك الخطوة تعكس عمق تركيز "إعمار" على الابتكار وتقديم تجربة أكثر تكاملاً في مجال خدمة العملاء.

ويتيح رمز "التوكن" الخاص بمجمعات "إعمار" للعملاء وأصحاب المصلحة الاستفادة من نظام الإحالة والولاء على امتداد أعمال المجموعة، مما يرسخ المكانة العالمية لعلامتها التجارية، ويقدم للمليارات من مستخدمي الإنترنت فرصة اختبار تجربة "إعمار".

وسيكون هذا من بين أول رموز "التوكن" للإحالة والولاء في العالم، مقدماً إمكانية الوصول إلى منظومة عمل تشغيلية تصل قيمتها إلى نحو 10 مليارات دولار، وستتم دراسة إمكانية القيام بطرح أولي للعملة (ICO) في أوروبا خلال 12 شهراً من الإطلاق الداخلي للمنصة.

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وتتولى شركة "ليكي إيه جي" بناء التقنية الخاصة برموز "توكن" مجمعات إعمار، استناداً إلى منصة "إثيريوم" للبلوك تشين، وإطار عمل ERC20 لرموز "التوكن" التي ستكون قابلة للتحويل على امتداد منظومة عمل "إعمار" العالمية، بما في ذلك العقارات ومراكز التسوق والترفيه والضيافة وإدارة المرافق والتسوق عبر الإنترنت.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية":يمثل إطلاق رمز "التوكن" الخاص بإعمار قفزة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للمجموعة.

وقال ريتشارد أولسن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ليكي": قمنا بتطوير بنية تحتية حديثة قابلة للاستخدام على نطاق واسع، انطلاقاً من حرصنا على منح مستخدمي الأجهزة المتحركة والإنترنت فرصة المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، بغض النظر عن حجم هذه المشاركة.

ويأتي ذلك بعد أن نفت شركة إعمار العقارية، مؤخرا قبولها للعملات الرقمية في مبيعاتها العقارية، موضحةً أنها تقبل الدفعات من العملات الصادرة من الحكومة وبشكل أساسي بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي.