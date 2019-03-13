شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: الإمارات ضمن أقوى 18 سوقً مالي بالعالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف تقرير مستقبل الأسواق المالية العالمية حتى 2030 الصادر عن مؤسسة برايس وارتز كوبر أن الإمارات جاءت ضمن أقوى 18 سوقاً مالياً في العالم بحلول 2030.

وشملت تلك الأسواق إلى جانب الإمارات، الصين والهند والولايات المتحدة والبرازيل وألمانيا وسنغافورة والمكسيك واليابان وجنوب إفريقيا وإندونيسيا ونيجيريا وروسيا وكوريا الجنوبية والسعودية وهولندا وتايلاند.

وقسم التقرير أقوى الأسواق المالية العالمية حتى 2030 على أساس حجم الإصدارات من الأسهم من هذه الدول بحلول ذلك التاريخ، بحسب صحيفة البيان.

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وتوقع أن يصل نصيب الإمارات من هذه الإصدارات 2% على مستوى العالم، بناءً على بيانات تم تجميعها من وحدة إيكونوميكس للمعلومات ومصادر أخرى.

وتقود سوق دبي وأبوظبي الماليين جهود هيئة الأوراق المالية والسلع والتي أعلنت مؤخرا عن توقيع اتفاقية مع اقتصادية عجمان لاستقطاب استثمارات جديدة.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قد أعلنت في مطلع الشهر الجاري عن قرارات تضمنت تعديلات على النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، ونظام صناديق الاستثمار، وآلية عمل صناديق الاستثمار.