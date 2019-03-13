شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "سيراميك رأس الخيمة" تعتمد توزيع 15 فلساً و5% منحة على مساهميها والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقرت الجمعية العمومية لشركة سيراميك رأس الخيمة المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال اجتماعها الذي عقد مؤخرا توزيع أرباح نقدية بقيمة 15 فلساً، و5% أسهم منحة، على مساهمي الشركة عن عام 2018، بحسب بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم".
وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن تراجع أرباحها بنسبة 32.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.
وحققت الشركة صافي ربح- بعد حقوق الأقلية- بلغ 182.6 مليون درهم مقابل صافي أرباح 270.5 مليون درهم في العام 2017.
وتراجعت تكاليف المبيعات خلال العام 2018 إلى 1.855 مليار درهم، وعلى الجانب الآخر ارتفعت تكاليف التمويل في 2018، إلى 91.2 مليون درهم.وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 167.9 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 262.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.
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