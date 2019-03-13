شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "سيراميك رأس الخيمة" تعتمد توزيع 15 فلساً و5% منحة على مساهميها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقرت الجمعية العمومية لشركة سيراميك رأس الخيمة المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال اجتماعها الذي عقد مؤخرا توزيع أرباح نقدية بقيمة 15 فلساً، و5% أسهم منحة، على مساهمي الشركة عن عام 2018، بحسب بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم".

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن تراجع أرباحها بنسبة 32.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.