شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سلع ترتفع صادراتها لـ 1.3 مليار دولار بزيادة 24%.. أبرزها الشيكولاتة والتمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت صادرات مصر لعدد من السلع الغذائية والزراعية خلال العام الماضى، جاء أبرزها متمثلا فى 10 سلع بلغت قيمة صادراتها 1.388 مليار دولار فى 2018، مقابل 1.050 مليار دولار فى عام 2017، بنسبة زيادة بلغت 24.3%.

وبحسب البيانات الرسمية الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى أحدث نشراته السنوية حول حجم التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2018، تمثلت السلع العشر المرتفعة قيمة صادراتها، في التالى:

1- القطن، ارتفعت صادراته إلى 123.341 مليون دولار خلال 2018، مقابل 89.326 مليون دولار فى 2017، بنسبة زيادة 38.1%.

2- الفراولة، ارتفعت صادراتها إلى 120.808 مليون دولار خلال 2018، مقابل 66.833 مليون دولار فى 2017، بنسبة زيادة 80.8%.

3- التمر، ارتفعت صادراته إلى 31.326 مليون دولار خلال 2018، مقابل 8.841 مليون دولار فى 2017، بنسبة زيادة 254.3%.

4- الشيكولاتة ومحضرات الكاكاو، ارتفعت صادراتها إلى 117.102 مليون دولار خلال 2018، مقابل 91.901 مليون دولار فى 2017، بنسبة زيادة 27.4%.

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5- اليوسفى، ارتفعت صادراته إلى 59.631 مليون دولار خلال 2018، مقابل 43.092 مليون دولار فى 2017، بنسبة زيادة 38.4%.

6- القمح، ارتفعت صادراته إلى 155.853 مليون دولار خلال 2018، مقابل 104.999 مليون دولار فى 2017، بنسبة زيادة 48.4%.

7- البرتقال، ارتفعت صادراته إلى 664.972 مليون دولار خلال 2018، مقابل 544.728 مليون دولار فى 2017، بنسبة زيادة 22.1%.

8- الليمون، ارتفعت صادراته إلى 27.440 مليون دولار خلال 2018، مقابل 24.693 مليون دولار فى 2017، بنسبة زيادة 11.1%.

9- الأجبان، ارتفعت صادراتها إلى 46.419 مليون دولار خلال 2018، مقابل 43.788 مليون دولار فى 2017، بنسبة زيادة 6%.

10- الطماطم، ارتفعت صادراتها إلى 41.246 مليون دولار خلال 2018، مقابل 32.091 مليون دولار فى 2017، بنسبة زيادة 28.5%.