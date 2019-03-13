شكرا لقرائتكم خبر عن المغاربية يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 12-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الشركة الخليجية المغاربية القابضة (GNAHC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -4.08% بما يعادل -2.20 نقطة ، ليحاول السهم بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 51.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 57.20 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.00 ومستوى المقاومة 54.00 .