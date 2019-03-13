شكرا لقرائتكم خبر عن تجاري يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 12-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم البنك التجاري الكويتي (CBK) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 500.00 ، وأيضاً بعد استناده لدعم خط ا تجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.80% بما يعادل 4.00 نقطة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 500.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 540.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 485.00 ومستوى المقاومة 520.00 .