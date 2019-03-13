شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 12-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم بنك الإثمار (ITHMR) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 24.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 18.80 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.40 ومستوى المقاومة 24.00 .

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